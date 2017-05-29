"Бешикташ" другий сезон поспіль став чемпіоном Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. "Бешикташ" розгромив "Газіантепспор" (4:0) в передостанньому 33-му турі і в 15-й раз став чемпіоном Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У переможців дубль оформив Таліска, по-разу забили Бабел і Озьякуп.
"Бешикташ" вийшов на перше місце в січні, після того як видав серію переконливих матчів, зазнавши лише однієї поразки. Левова частка очок була здобута на домашній "Бешикташ Арені".
Стамбульські гранди "Фенербахче" з "Галатасараєм" досить швидко вибули з чемпіонської гонки, і єдиним реальним конкурентом "чорних орлів" виявився "Істанбул". У квітні "Істанбул" навіть обіграв "Бешикташ" з рахунком 3:1, проте у вирішальний момент оступився. Нульова нічия з "Трабзонспором" в кінці травня позбавила "сірих сов" надій на перше місце.
Примітно, що Шенол Гюнеш першим з турецьких тренерів виграв з "чорними орлами" два чемпіонати поспіль.
Зазначимо, що більш титулованими клубами Туреччини за "Бешикташ" є "Галатасарай" (20) та "Фенербахче" (19).
Додамо також, найтриваліша серія чемпіонства Туреччини значиться за "Галатасараєм" - 4 сезони поспіль (1996-2000).
Як повідомляв УНН, агент Д.Бойка спростував інформацію щодо розірвання контракту воротаря з "Бешикташем".