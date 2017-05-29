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"Бешикташ" другий сезон поспіль став чемпіоном Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. "Бешикташ" розгромив "Газіантепспор" (4:0) в передостанньому 33-му турі і в 15-й раз став чемпіоном Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Бешикташ" другий сезон поспіль став чемпіоном Туреччини

У переможців дубль оформив Таліска, по-разу забили Бабел і Озьякуп.

"Бешикташ" вийшов на перше місце в січні, після того як видав серію переконливих матчів, зазнавши лише однієї поразки. Левова частка очок була здобута на домашній "Бешикташ Арені".

Стамбульські гранди "Фенербахче" з "Галатасараєм" досить швидко вибули з чемпіонської гонки, і єдиним реальним конкурентом "чорних орлів" виявився "Істанбул". У квітні "Істанбул" навіть обіграв "Бешикташ" з рахунком 3:1, проте у вирішальний момент оступився. Нульова нічия з "Трабзонспором" в кінці травня позбавила "сірих сов" надій на перше місце. 

Примітно, що Шенол Гюнеш першим з турецьких тренерів виграв з "чорними орлами" два чемпіонати поспіль.

Зазначимо, що більш титулованими клубами Туреччини за "Бешикташ" є "Галатасарай" (20) та "Фенербахче" (19).

Додамо також, найтриваліша серія чемпіонства Туреччини значиться за "Галатасараєм" - 4 сезони поспіль (1996-2000).

Як повідомляв УНН, агент Д.Бойка спростував інформацію щодо розірвання контракту воротаря з "Бешикташем".

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