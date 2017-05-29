"Бешикташ" второй сезон подряд стал чемпионом Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. "Бешикташ" разгромил "Газиантепспор" (4:0) в предпоследнем 33-м туре и в 15-й раз стал чемпионом Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
У победителей дубль оформил Талиска, по-разу забили Бабел и Озьякуп.
"Бешикташ" вышел на первое место в январе, после того как выдал серию убедительных матчей, потерпев лишь одно поражение. Львиная доля очков была добыта на домашней "Бешикташ Арене".
Стамбульские гранды "Фенербахче" с "Галатасараем" достаточно быстро выбыли из чемпионской гонки, и единственным реальным конкурентом "черных орлов" оказался "Истанбул". В апреле "Истанбул" даже обыграл "Бешикташ" со счетом 3:1, однако в решающий момент оступился. Нулевая ничья с "Трабзонспором" в конце мая лишила "серых сов" надежд на первое место.
Примечательно, что Шенол Гюнеш первым из турецких тренеров выиграл с "черными орлами" два чемпионата подряд.
Отметим, что более титулованными клубами Турции за "Бешикташ" является "Галатасарай" (20) и "Фенербахче" (19).
Добавим также, самая длительная серия чемпионства Турции числится за "Галатасараем" - 4 сезона подряд (1996-2000).
Как сообщал УНН, агент Д.Бойка опроверг информацию о расторжении контракта вратаря с "Бешикташем".