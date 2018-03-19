Бернард через низький рівень чемпіонату України вирішив покинути "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Бразильський півзахисник Бернард оцінив рівень українського чемпіонату та підтвердив, що не буде продовжувати контракт з донецьким "Шахтарем". Про це футболіст сказав в інтерв'ю передачі "Про футбол", передає УНН.
"Останні роки в "Шахтарі" були непростими. Через травму плеча вирішив відправитися на операцію, адже важко переносив навантаження. Доводилося грати через біль. Хочу швидко відновитися, але потрібен час. Думаю, мені потрібно близько чотирьох місяців. Коли закінчиться контракт з "Шахтарем", хочу піти в інший клуб. Можливо, повернуся в Бразилію. Поки не знаю, де продовжу свою кар'єру. В Україні непросто грати, адже не вистачає матчів рівня Ліги чемпіонів, а чемпіонат не такий сильний, як раніше, і він мене не влаштовує", - наголосив бразилець.
Відзначимо, що легіонер виступає за "Шахтар" починаючи ще з 2013 року. Загалом на його рахунку 157 відіграних матчів і 28 забитих голів.
Як повідомляв УНН, на іншого бразильського легіонера донеччан Фреда розпочали "полювання" англійські гранди.