Бернард из-за низкого уровня чемпионата Украины решил покинуть "Шахтер"

"Последние годы в "Шахтере" были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время. Думаю, мне нужно около четырех месяцев. Когда закончится контракт с "Шахтером" хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов, а чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не устраивает", - отметил бразилец.

Отметим, что легионер выступает за "Шахтер" начиная еще с 2013 года. Всего на его счету 157 отыгранных матчей и 28 забитых голов.

Как сообщал УНН, на другого бразильского легионера дончан Фреда начали "охоту" английские гранды.