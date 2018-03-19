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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 43895 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64194 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108105 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Бернард из-за низкого уровня чемпионата Украины решил покинуть "Шахтер"

Бернард из-за низкого уровня чемпионата Украины решил покинуть "Шахтер"

Киев  •  УНН

 • 19143 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бразильский полузащитник Бернард оценил уровень украинского чемпионата и подтвердил, что не будет продлевать контракт с донецким "Шахтером". Об этом футболист сказал в интервью передаче "Про футбол", передает УНН.

"Последние годы в "Шахтере" были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время. Думаю, мне нужно около четырех месяцев. Когда закончится контракт с "Шахтером" хочу уйти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов, а чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не устраивает", - отметил бразилец.

Отметим, что легионер выступает за "Шахтер" начиная еще с 2013 года. Всего на его счету 157 отыгранных матчей и 28 забитых голов.

Как сообщал УНН, на другого бразильского легионера дончан Фреда начали "охоту" английские гранды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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