Берлін закликав Вашингтон утриматись від ескалації в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель застеріг Сполучені Штати Америки від подальшої ескалації конфлікту в Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Не можна робити ставку лише на воєнні дії, це призведе до ескалації конфлікту, до загибелі людей", - заявив голова МЗС ФРН.
Діючи у Сирії лише силою, Захід фактично "змушує Росію до солідарності з Асадом", вважає З.Габріель. Натомість важливо, за його словами, шляхом політичних переговорів домогтися припинення "непорушної вірності Асаду" з боку Москви.
З.Габріель наголосив, що без Росії, Ірану, Саудівської Аравії й США ситуацію в Сирії не змінити, додавши, що європейські політики "працюють над цим".
Голова МЗС Німеччини також повідомив, що його російський колега Сергій Лавров у телефонній розмові заявив про намір не перешкоджати проведенню розслідування в Ідлібі, де була здійснена хімічна атака, яка призвела до десятків жертв.
Нагадаємо, рано зранку у п’ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.