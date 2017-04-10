Берлин призвал Вашингтон воздержаться от эскалации в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41260 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102545 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157044 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116636 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112624 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104304 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107091 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103586 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153762 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Берлин призвал Вашингтон воздержаться от эскалации в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег США от дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Нельзя делать ставку только на военные действия, это приведет к эскалации конфликта, к гибели людей", - заявил глава МИД ФРГ.

Действуя в Сирии только силой, Запад фактически "заставляет Россию быть солидарной с Асадом", считает З.Габриель. Зато важно, по его словам, путем политических переговоров добиться прекращения "нерушимой верности Асаду" со стороны Москвы.

З.Габриель подчеркнул, что без России, Ирана, Саудовской Аравии и США ситуацию в Сирии не изменить, добавив, что европейские политики "работают над этим".

Глава МИД Германии также сообщил, что его российский коллега Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил о намерении не препятствовать проведению расследования в Идлибе, где была осуществлена ​​химическая атака, которая привела к десяткам жертв.

Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля.

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