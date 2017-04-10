Берлин призвал Вашингтон воздержаться от эскалации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег США от дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Нельзя делать ставку только на военные действия, это приведет к эскалации конфликта, к гибели людей", - заявил глава МИД ФРГ.
Действуя в Сирии только силой, Запад фактически "заставляет Россию быть солидарной с Асадом", считает З.Габриель. Зато важно, по его словам, путем политических переговоров добиться прекращения "нерушимой верности Асаду" со стороны Москвы.
З.Габриель подчеркнул, что без России, Ирана, Саудовской Аравии и США ситуацию в Сирии не изменить, добавив, что европейские политики "работают над этим".
Глава МИД Германии также сообщил, что его российский коллега Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил о намерении не препятствовать проведению расследования в Идлибе, где была осуществлена химическая атака, которая привела к десяткам жертв.
Напомним, рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля.