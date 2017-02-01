Берлін закликав до негайного припинення вогню на Донбасі

"Закликаємо обидві сторони невідкладно дотримуватися домовленого режиму припинення вогню та утриматися від взаємних провокацій", - заявив Штеффен Зайберт.

Берлін також розкритикував використання важкої зброї, яка за мінськими угодами має бути відведена від лінії розмежування. Німеччина запропонувала влаштувати "гуманітарну паузу в обстрілах", зокрема для полагодження інфраструктури в Авдіївці, де тисячі людей залишилися без світла, води та опалення.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Станом на 12:00 середи отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.

Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.

Не зважаючи на встановлення "режиму тиші" бойовики обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки. За словами А.Авакова постраждалих серед піротехніків і енергетиків під Авдіївкою немає.

Як повідомляв УНН, генсек НАТО Йєнс Столтенберг висловив занепокоєння ситуацією в Авдіївці та заявив, що НАТО закликає до негайного повернення до режиму припинення вогню.