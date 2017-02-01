Берлин призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство в Берлине призвало обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать соглашения о перемирии и организовать по крайней мере "гуманитарное прекращение огня". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
"Призываем обе стороны безотлагательно соблюдать оговоренного режима прекращения огня и воздержаться от взаимных провокаций", - заявил Штеффен Зайберт.
Берлин также раскритиковал использование тяжелого оружия, которое по минскими соглашениями должно быть отведено от линии разграничения. Германия предложила устроить "гуманитарную паузу в обстрелах", в частности для починки инфраструктуры в Авдеевке, где тысячи людей остались без света, воды и отопления.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.
По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории, где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.
Несмотря на установление "режима тишины" боевики обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки. По словам А.Авакова пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет.
Как сообщал УНН, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в Авдеевке и заявил, что НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня .