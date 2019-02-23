Березенко вимагає від Авакова вибачень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Заступник глави фракції БПП у Верховній Раді, депутат Сергій Березенко закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вибачитись "за поширення недостовірної інформації, яка принижує честь, гідність та політичну репутацію". Так він відреагував на заяву глави МВС про порушення депутатом виборчого законодавства, передає УНН.
"Категорично відкидаю будь-які голослівні звинувачення з боку міністра на свою адресу і розраховую, що Арсен Борисович знайде в собі мужність вибачитись переді мною особисто за поширення недостовірної інформації, яка принижує мою честь, гідність та політичну репутацію", - йдеться у заяві Березенка, поширеній прес-службою БПП.
Нардеп також переконаний, що причина цього випаду – "політична заангажованість керівника МВС".
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю для DT.UA заявив, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко фігурує в кримінальних провадженнях. Його називають організатором схем. Він — народний депутат, і щодо нього слідчі дії проводити не можна.