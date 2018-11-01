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Береза: Суркіса немає у санкційному списку РФ, бо він так і не став українцем

Береза: Суркіса немає у санкційному списку РФ, бо він так і не став українцем

Київ • УНН

 • 11109 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент СК "Днепр-1" Юрій Береза заявив, що пишається своєю участю у санкційних списках РФ та пояснив, чому одні футбольні функціонери опинилися в них поряд із ним, а інші залишилися для Росії "друзями". Про це він розповів у коментарі УНН.

Низка футбольних функціонерів фігурують у списку персональних російських санкцій, але прізвища братів Сурксів відсутні, бо вони є відкритими лобістами російського футболу, вважає Береза.

"Ігор та Григорій Суркіси є відкритими лобістами федерації футболу Росії. Ігор Суркіс (президент ФК "Динамо" (Київ), - ред.) є другом чи не всіх тамтешніх футбольних функціонерів. Він є частиною "руського міра", і для мене це абсолютно зрозуміло. А я не жив і не буду жити радянською Україною у складі Великої Росії. Для мене це не є прийнятним. А у пана Суркіса певно свій вибір. У них стосунки із Медведчуком, Медведчук - кум Путіна, але на жаль у складний час для моєї України Суркіс - не став українцем. Тому я думаю що варто підняти дискусію на тему: а чи може взагалі Суркіс представляти український спорт? Український футбол?", - зазначив президент СК "Днепр-1".

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Також, за словами Берези, він збирався поїхати до Росії "після Майдану 2014 року, після подій в Іловайську, але лише на танкові чи на бойовому літаку".

"Насправді ж, до тих пір поки в Кремлі сидить режим Путіна - інших варіантів у мене немає. І немає інших варіантів у жодного патріота. Росія свого нічого придумати не може, вона просто мавпує Захід. От так вона зробила і цей санкційний список. Я пишаюся тим, що я є патріот України, що моя країна дала по зубах агресору, від якого немає спокою усьому світу. Я пишаюся тим, що належу до українських військових, які не продалися і не продадуться москалям", - резюмував Береза.

Нагадаємо, як писав УНН, у число осіб, стосовно яких уряд Росії застосував санкції, увійшли 8 українців, які представляють футбол України.

Зокрема, це президент Федерації футболу України  (ФФУ) Андрій Павелко та віце-президент ФФУ Костянтин Єлісєєв. Також Юрій Береза ​​(президент СК "Дніпро-1"), Євген Геллер (президент ФК "Зоря"), Олександр Герега (віце-президент ФФУ), Костянтин Жеваго (президент ФК "Ворскла"), Сергій Куніцин (президент ФК "Таврія") і Ярослав Москаленко (президент Київської федерації футболу). 

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