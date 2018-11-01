Береза: Суркиса нет в санкционном списке РФ, потому что он так и не стал украинцем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что гордится своим участием в санкционных списках РФ и объяснил, почему одни футбольные функционеры оказались в них рядом с ним, а другие остались для России "друзьями". Об этом он рассказал в комментарии УНН.
Ряд футбольных функционеров фигурируют в списке персональных российских санкций, но фамилии братьев Сурксив отсутствуют, поскольку они являются открытыми лоббистами российского футбола, считает Береза.
"Игорь и Григорий Суркисы являются открытыми лоббистами федерации футбола России. Игорь Суркис (президент ФК "Динамо" (Киев), - ред.) является другом чуть ли не всех местных футбольных функционеров. Он является частью "русского мира", и для меня это совершенно понятно. А я не жил и не буду жить советской Украине в составе Великой России. Для меня это неприемлемо. А у господина Суркиса вероятно свой выбор. У них отношения с Медведчуком, Медведчук - кум Путина, но к сожалению в сложное время для моей Украині Суркис - не стал украинцем. Поэтому я думаю, что стоит поднять дискуссию на тему: а может ли вообще Суркис представлять украинский спорт? Украинский футбол? ", - отметил президент СК "Днепр-1".
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Также, по словам Березы, он собирался поехать в Россию "после Майдана 2014 года, после событий в Иловайске, но только на танке или на боевом самолете".
"На самом деле, до тех пор пока в Кремле сидит режим Путина - других вариантов у меня нет. И нет других вариантов у ни одного патриота. Россия в своего ничего придумать не может, она просто копирует Запад. Вот так она сделала и этот санкционный список. Я горжусь тем, что я патриот Украины, что моя страна дала по зубам агрессору, от которого нет покоя всему миру. Я горжусь тем, что принадлежу к украинским военным, которые не продались и не продадутся москалям", - резюмировал Береза.
Напомним, как писал УНН, в число лиц, в отношении которых правительство России применило санкции, вошли 8 украинцев, представляющих футбол Украины.
В частности, это президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и вице-президент ФФУ Константин Елисеев. Также Юрий Береза (президент СК "Днепр-1"), Евгений Геллер (президент ФК "Заря"), Александр Герега (вице-президент ФФУ), Константин Жеваго (президент ФК "Ворскла"), Сергей Куницын (президент ФК "Таврия") и Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола).