Береза: Суркиса нет в санкционном списке РФ, потому что он так и не стал украинцем

Ряд футбольных функционеров фигурируют в списке персональных российских санкций, но фамилии братьев Сурксив отсутствуют, поскольку они являются открытыми лоббистами российского футбола, считает Береза.

"Игорь и Григорий Суркисы являются открытыми лоббистами федерации футбола России. Игорь Суркис (президент ФК "Динамо" (Киев), - ред.) является другом чуть ли не всех местных футбольных функционеров. Он является частью "русского мира", и для меня это совершенно понятно. А я не жил и не буду жить советской Украине в составе Великой России. Для меня это неприемлемо. А у господина Суркиса вероятно свой выбор. У них отношения с Медведчуком, Медведчук - кум Путина, но к сожалению в сложное время для моей Украині Суркис - не стал украинцем. Поэтому я думаю, что стоит поднять дискуссию на тему: а может ли вообще Суркис представлять украинский спорт? Украинский футбол? ", - отметил президент СК "Днепр-1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин назвал российские санкции "многосерийным сериалом"

Также, по словам Березы, он собирался поехать в Россию "после Майдана 2014 года, после событий в Иловайске, но только на танке или на боевом самолете".

"На самом деле, до тех пор пока в Кремле сидит режим Путина - других вариантов у меня нет. И нет других вариантов у ни одного патриота. Россия в своего ничего придумать не может, она просто копирует Запад. Вот так она сделала и этот санкционный список. Я горжусь тем, что я патриот Украины, что моя страна дала по зубам агрессору, от которого нет покоя всему миру. Я горжусь тем, что принадлежу к украинским военным, которые не продались и не продадутся москалям", - резюмировал Береза.

Напомним, как писал УНН, в число лиц, в отношении которых правительство России применило санкции, вошли 8 украинцев, представляющих футбол Украины.

В частности, это президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и вице-президент ФФУ Константин Елисеев. Также Юрий Береза ​​(президент СК "Днепр-1"), Евгений Геллер (президент ФК "Заря"), Александр Герега (вице-президент ФФУ), Константин Жеваго (президент ФК "Ворскла"), Сергей Куницын (президент ФК "Таврия") и Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола).