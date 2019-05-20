Береза про зміну назви ФФУ: український футбол слідує світовим тенденціям

“Щоб рухатися і бути законодавцем моди у спорті — треба йти у напрямку загальних світових тенденцій. По-перше, я думаю, що від цього (зміна назви ФФУ на УАФ, — ред.) точно гірше не буде. Зміна назви точно не завадить нам достойно представляти український футбол не тільки на європейському, а й на світовому рівні. По-друге: якщо ми говоримо про європейський футбол, то там частіше, звичайно, звучить асоціація, а слово федерація вже стало певним анахронізмом”, — каже він.

Нагадаємо, 17 травня, 79 делегатів ХХІІ Конгресу ФФУ підтримали ініціативу змінити назву Федерації Футболу України на Українську Асоціацію Футболу.

З такою ініціативою виступили представники УЄФА, які й презентували членам Виконкому ФФУ відповідну концепцію.