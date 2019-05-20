Береза об изменении названия ФФУ: украинский футбол следует мировым тенденциям

"Чтобы двигаться и быть законодателем моды в спорте - надо идти в направлении общих мировых тенденций. Во-первых, я думаю, что от этого (изменение названия ФФУ на УАФ, - ред.) точно хуже не будет. Изменение названия точно не помешает нам достойно представлять украинский футбол не только на европейском, но и на мировом уровне. Во-вторых, если мы говорим о европейском футболе, то там чаще, конечно, звучит ассоциация, а слово федерация уже стало определенным анахронизмом", - говорит он.

Напомним, 17 мая, 79 делегатов ХХІІ Конгресса ФФУ поддержали инициативу изменить название Федерации футбола Украины на Украинскую Ассоциацию футбола.

С такой инициативой выступили представители УЕФА, которые и представили членам Исполкома ФФУ соответствующую концепцию.