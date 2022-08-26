Береги Дніпра у Києві "з’єднають" прапором України

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"28 серпня о 10.00 у Києві в межах мистецької акції "Україна єдина" українці символічно з’єднають лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 метрів", – ідеться у повідомленні.

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Український прапор розгорнуть через Парковий пішохідний міст на Труханів острів. Як зазначили, акція символізує єдність українського народу у боротьбі за незалежність України.

"Учасники акції вкотре покажуть, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" – зазначили у Мінкульті.

Нагадаємо

У Нью-Йорку розгорнули найбільший прапор України з нагоди Дня Незалежності.