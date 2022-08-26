Берега Днепра в Киеве "соединят" флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В воскресенье, 28 августа, левый и правый берега Днепра символически "соединят" с помощью флага Украины. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.
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"28 августа в 10.00 в Киеве в рамках художественной акции "Украина единая" украинцы символически соединят левый и правый берега Днепра с помощью флага длиной 430 метров", – говорится в сообщении.
Детали
Украинский флаг развернут через Парковый пешеходный мост на Труханов остров. Как отметили, акция символизирует единство украинского народа в борьбе за независимость Украины.
"Участники акции еще раз покажут, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина!" – отметили в Минкульте.
Напомним
В Нью-Йорке развернули самый большой флаг Украины по случаю Дня Независимости.