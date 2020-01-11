"Бенфіка" здійснила продаж нападника перед матчами з "Шахтарем" в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Іспанський нападник лісабонської "Бенфіки" Рауль Де Томас перейшов до іспанського "Еспаньйолу", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Нападник підписав контракт до літа 2026 року. За інформацією іноземних ЗМІ трансфер іспанській команді обійшовся в 20 млн. євро, плюс ще 2 млн. можуть бути перерахованими у вигляді бонусів за виступ гравця.
Нинішньої кампанії футболіст нападу прийняв участь в 14 поєдинках за "орлів" і забив двічі.
Додамо, що в стані "Бенфіки" перед матчами Ліги Європи з "Шахтарем" наразі залишились три нападники.