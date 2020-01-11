"Бенфика" осуществила продажу нападающего перед матчами с "Шахтером" в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Испанский нападающий лиссабонской "Бенфики" Рауль Де Томас перешел в испанский "Эспаньола", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Нападающий подписал контракт до лета 2026 года. По информации иностранных СМИ трансфер испанской команде обошелся в 20 млн. Евро, плюс еще 2 млн. Могут быть перечисленными в виде бонусов за выступление игрока.
Нынешней кампании футболист нападения принял участие в 14 матчах за "орлов" и забил дважды.
Добавим, что в состоянии "Бенфики" перед матчами Лиги Европы с "Шахтером" пока остались три нападающих.