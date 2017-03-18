Bellingcat опублікувала фото бронетехніки в окупованій Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat показала світлини, на яких зображена бронетехніка, включаючи танки біля селища Бугаївка Луганській області, що знаходиться на окупованій бойовиками “ЛНР” території, передає УНН з посиланням на доповідь Bellingcat.
Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat проаналізувала повідомлення в Twitter користувача, що надіслав фото на якому зображена бронетехніка, включаючи танки. Той стверджує, що фотографії були завантажені 16 березня 2017 року біля селища Бугаївка Луганській області, що знаходиться на окупованій бойовиками “ЛНР” території.
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На підставі аналізу супутникових знімків від Digital Globe, зроблених в середу, 15 березня, в Bellingcat підтвердили, що російсько-сепаратистські сили в даний час тримають десятки одиниць важкої військової техніки поблизу Бугаївки.
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Найближчі українські позиції від місця дислокації ворожої зброї знаходяться приблизно в 35 км на північ і на захід від табору. А відстань до контрольованої Києвом Попасній становить близько 43 км.
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Відзначається, що Бугаївка та її околиці знаходяться в межах узгодженої Мінськими домовленостями лінії відведення важкої військової техніки, а наявність танків на її території є порушенням угоди.
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На супутникових знімках в цій області на об’єкті видно танки і буксирувані гаубиці. Про наявність військової техніки в цьому районі також неодноразово повідомляли спостерігачі ОБСЄ (у доповідях від 1 грудня 2015 року, 11 листопада 2016 року, 5 січня 2017 року та 9 березня 2017 року).
Автор доповіді зазначає, що останні супутникові знімки від Digital Globe говорять про продовження використання об’єкта, а також вірогідне порушення угоди про відвід важких озброєнь. За його оцінкою, більше 30 одиниць досліджуваної техніки — це танки. Ще близько 20 об’єктів, ймовірно, є гаубицями D30, присутність яких є порушенням узгоджених ліній відведення артилерії.
Бугаевка, 16 мар
полигон путенских pic.twitter.com/8lgko8UUVA