Bellingcat опубликовала фото бронетехники в оккупированной Луганской области

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat проанализировала сообщения в Twitter пользователя, который прислал фото на котором изображена бронетехника, включая танки. Тот утверждает, что фотографии были загружены 16 марта 2017 у поселка Бугаевка Луганской области, что находится на оккупированной боевиками "ЛНР" территории.

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На основании анализа спутниковых снимков от Digital Globe, сделанных в среду, 15 марта, в Bellingcat подтвердили, что российско-сепаратистские силы в настоящее время держат десятки единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки.

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Ближайшие украинские позиции от места дислокации вражеского оружия находятся примерно в 35 км к северу и к западу от лагеря. А расстояние до контролируемой Киевом Попасной составляет около 43 км.

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Отмечается, что Бугаевка и ее окрестности находятся в пределах согласованной Минскими договоренностями линии отвода тяжелой военной техники, а наличие танков на ее территории является нарушением соглашения.

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На спутниковых снимках в этой области на объекте видно танки и буксируемые гаубицы. О наличии военной техники в этом районе также неоднократно сообщали наблюдатели ОБСЕ (в докладах от 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016, 5 января 2017 года и 9 марта 2017).

Автор доклада отмечает, что последние спутниковые снимки от Digital Globe говорят о продолжении использования объекта, а также вероятно о нарушении соглашения об отводе тяжелых вооружений. По его оценке, более 30 единиц изучаемой техники - это танки. Еще около 20 объектов, вероятно, являются гаубицами D30, присутствие которых является нарушением согласованных линий отвода артиллерии.

Бугаевка, 16 мар



полигон путенских pic.twitter.com/8lgko8UUVA