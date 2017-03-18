Bellingcat опубликовала фото бронетехники в оккупированной Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat показала фотографии, на которых изображена бронетехника, включая танки возле поселка Бугаевка Луганской области, которая находится на оккупированной боевиками "ЛНР" территории, передает УНН со ссылкой на доклад Bellingcat.
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat проанализировала сообщения в Twitter пользователя, который прислал фото на котором изображена бронетехника, включая танки. Тот утверждает, что фотографии были загружены 16 марта 2017 у поселка Бугаевка Луганской области, что находится на оккупированной боевиками "ЛНР" территории.
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На основании анализа спутниковых снимков от Digital Globe, сделанных в среду, 15 марта, в Bellingcat подтвердили, что российско-сепаратистские силы в настоящее время держат десятки единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки.
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Ближайшие украинские позиции от места дислокации вражеского оружия находятся примерно в 35 км к северу и к западу от лагеря. А расстояние до контролируемой Киевом Попасной составляет около 43 км.
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Отмечается, что Бугаевка и ее окрестности находятся в пределах согласованной Минскими договоренностями линии отвода тяжелой военной техники, а наличие танков на ее территории является нарушением соглашения.
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На спутниковых снимках в этой области на объекте видно танки и буксируемые гаубицы. О наличии военной техники в этом районе также неоднократно сообщали наблюдатели ОБСЕ (в докладах от 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016, 5 января 2017 года и 9 марта 2017).
Автор доклада отмечает, что последние спутниковые снимки от Digital Globe говорят о продолжении использования объекта, а также вероятно о нарушении соглашения об отводе тяжелых вооружений. По его оценке, более 30 единиц изучаемой техники - это танки. Еще около 20 объектов, вероятно, являются гаубицами D30, присутствие которых является нарушением согласованных линий отвода артиллерии.
Бугаевка, 16 мар
полигон путенских pic.twitter.com/8lgko8UUVA