Бельгія виборола першу нагороду на Олімпійських іграх-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Олімпіаді-2018 в південнокорейському Пхьончхані розіграли медалі в чоловічому мас-старті у ковзанярському спорті, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Ковзаняр Лі Син Хун з Республіки Корея став переможцем чоловічого мас-старту на Олімпіаді в Пхенчхані. На фініші вирішального забігу олімпійський чемпіон випередив бельгійця Барта Свінгса, що завоював "срібло", і бронзового призера Куна Вервея з Нідерландів
Примітно, що 29-річний Лі Син Хун став дворазовим олімпійським чемпіоном. Перше "золото" він виграв у Ванкувері в 2010 році на дистанції 10000 метрів, також в його активі три "срібла" Олімпіад.
Відзначимо, що нагорода виборена Свінгсом стала першою в скарбничці збірної Бельгії у Пхьончхані.