Бельгия получила первую награду на Олимпийских играх-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане разыграли медали в мужском масс-старте в конькобежном спорте, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Конькобежец Ли Сын Хун из Республики Корея стал победителем мужского масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. На финише решающего забега олимпийский чемпион опередил бельгийца Барта Свингса, завоевавшего “серебро”, и “бронзового” призера Куна Вервея из Нидерландов
Примечательно, что 29-летний Ли Сын Хун стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое “золото” он выиграл в Ванкувере в 2010 году на дистанции 10000 метров, также в его активе три “серебра” Олимпиад.
Отметим, что награда добытая Свингсом стала первой в копилке сборной Бельгии в Пхенчхане.