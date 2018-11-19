Бельгія поступилась Швейцарії в очній грі за перемогу в груповій стадії Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У заключній зустрічі групи “2” Дивізіону А Ліги націй Швейцарія вдома повела боротьбу проти Бельгії, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.
Торган Азар за перші 17 хвилин забив двічі і здавалося зробив гарний заділ для загального тріумфу гостей. Проте пенальті Родрігеса і дубль Сеферович забезпечили Швейцарії перевагу до перерви — 3:2.
У другому таймі у Швейцарії забивали Ельведі і Сеферович, який оформив хет-трик — 5:2.
Отже, Швейцарія вийшла у фінальний турнір, Бельгія, якій вистачало нічиї, залишилася другою.
Зауважимо, що жеребкування фінальної стадії Ліги націй УЄФА за участю переможців чотирьох груп Ліги A відбудеться 3 грудня в Дубліні.