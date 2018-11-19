Бельгия уступила Швейцарии в очной игре за победу в групповой стадии Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В заключительной встрече группы “2” Дивизион А Лиги наций Швейцария дома повела борьбу против Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Торган Азар за первые 17 минут забил дважды и казалось сделал хороший задел для общего триумфа гостей. Однако пенальти Родригеса и дубль Сеферович обеспечили Швейцарии преимущество до перерыва — 3:2.
Во втором тайме в Швейцарии забивали Ельведи и Сеферович, оформивший хет-трик — 5:2.
Итак, Швейцария вышла в финальный турнир, Бельгия, которой хватало ничьи, осталась второй.
Заметим, что жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА с участием победителей четырех групп Лиги A состоится 3 декабря в Дублине.