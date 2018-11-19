Бельгия уступила Швейцарии в очной игре за победу в групповой стадии Лиги наций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104888 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110548 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135580 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127828 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169882 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бельгия уступила Швейцарии в очной игре за победу в групповой стадии Лиги наций

Бельгия уступила Швейцарии в очной игре за победу в групповой стадии Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В заключительной встрече группы “2” Дивизион А Лиги наций Швейцария дома повела борьбу против Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Торган Азар за первые 17 минут забил дважды и казалось сделал хороший задел для общего триумфа гостей. Однако пенальти Родригеса и дубль Сеферович обеспечили Швейцарии преимущество до перерыва — 3:2.

Во втором тайме в Швейцарии забивали Ельведи и Сеферович, оформивший хет-трик — 5:2.

Итак, Швейцария вышла в финальный турнир, Бельгия, которой хватало ничьи, осталась второй.

Заметим, что жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА с участием победителей четырех групп Лиги A состоится 3 декабря в Дублине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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