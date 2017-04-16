“Байєр” у меншості здобув нічию у матчі з “Баварією”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У центральному матчі 29-го туру Бундесліги “Баварія” в гостях на “Бай-Арені” зіграла з “Байєром” в нульову нічию, передає УНН з посиланням на сайт мюнхенської команди.
На очах у 30 210 глядачів на повністю заповненій “Бай-Арені” підопічні Карло Анчелотті домінували більшу частину матчу, але так і не змогли вразити ворота Бернда Лено. На 59-й хвилині “Байєр” залишився в меншості після видалення Тіна Едвая, який отримав другу жовту картку.
“Наша гра і наш настрій були хорошими, але реалізація моментів просто жахливою. Якщо ти не забиваєш, то не перемагаєш. У нас було три, чотири, п’ять відмінних моментів. У мене самого був відмінний момент забити, але я прийняв неправильне рішення. Тому ми злі самі на себе”, — розповів нападник “Баварії” Томас Мюллер.
Примітно, що екс-гравець “Динамо” Александар Драгович з’явився на полі лише із заміни — починаючи з 62 хвилини, змінивши гравця “фармацевтів” Арагуіса.
Зауважимо, що цей результат ніяк не вплинув на стан мюнхенців в турнірній таблиці, котрі як і раніше із солідним відривом лідирують в чемпіонаті (+8 очок над “Лейпцигом”). “Байєр” з 36 очками на 11 сходинці і відстає від єврокубкової зони на 5 пунктів.