“Байєр” у меншості здобув нічию у матчі з “Баварією”

На очах у 30 210 глядачів на повністю заповненій “Бай-Арені” підопічні Карло Анчелотті домінували більшу частину матчу, але так і не змогли вразити ворота Бернда Лено. На 59-й хвилині “Байєр” залишився в меншості після видалення Тіна Едвая, який отримав другу жовту картку.

“Наша гра і наш настрій були хорошими, але реалізація моментів просто жахливою. Якщо ти не забиваєш, то не перемагаєш. У нас було три, чотири, п’ять відмінних моментів. У мене самого був відмінний момент забити, але я прийняв неправильне рішення. Тому ми злі самі на себе”, — розповів нападник “Баварії” Томас Мюллер.

Примітно, що екс-гравець “Динамо” Александар Драгович з’явився на полі лише із заміни — починаючи з 62 хвилини, змінивши гравця “фармацевтів” Арагуіса.

Зауважимо, що цей результат ніяк не вплинув на стан мюнхенців в турнірній таблиці, котрі як і раніше із солідним відривом лідирують в чемпіонаті (+8 очок над “Лейпцигом”). “Байєр” з 36 очками на 11 сходинці і відстає від єврокубкової зони на 5 пунктів.