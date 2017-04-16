"Байер" в меньшинстве одержал ничью в матче с "Баварией"

На глазах у 30 210 зрителей на полностью заполненной "Бай-Арене" подопечные Карло Анчелотти доминировали большую часть матча, но так и не смогли поразить ворота Бернда Лено. На 59-й минуте "Байер" остался в меньшинстве после удаления Тина Едвая, получившего вторую желтую карточку.

"Наша игра и наше настроение были хорошими, но реализация моментов просто ужасной. Если ты не забиваешь, то не побеждаешь. У нас было три, четыре, пять отличных моментов. У меня самого был отличный момент забить, но я принял неправильное решение. Поэтому мы злые сами на себя", - рассказал нападающий "Баварии" Томас Мюллер.

Примечательно, что экс-игрок "Динамо" Драгович появился на поле лишь по замене - начиная с 62 минуты, изменив игрока "фармацевтов" Арагуиса.

Заметим, что этот результат никак не повлиял на состояние мюнхенцев в турнирной таблице, которые по-прежнему с солидным отрывом лидируют в чемпионате (+8 очков над "Лейпцигом"). "Байер" с 36 очками на 11 строчке и отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов.