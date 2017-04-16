"Байер" в меньшинстве одержал ничью в матче с "Баварией"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14422 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74813 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138162 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110250 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109750 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102164 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103047 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149276 просмотра

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"Байер" в меньшинстве одержал ничью в матче с "Баварией"

"Байер" в меньшинстве одержал ничью в матче с "Баварией"

Киев  •  УНН

 • 9237 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В центральном матче 29-го тура Бундеслиги "Бавария" в гостях на "Бай-Арене" сыграла с "Байером" в нулевую ничью, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенской команды.

На глазах у 30 210 зрителей на полностью заполненной "Бай-Арене" подопечные Карло Анчелотти доминировали большую часть матча, но так и не смогли поразить ворота Бернда Лено. На 59-й минуте "Байер" остался в меньшинстве после удаления Тина Едвая, получившего вторую желтую карточку.

"Наша игра и наше настроение были хорошими, но реализация моментов просто ужасной. Если ты не забиваешь, то не побеждаешь. У нас было три, четыре, пять отличных моментов. У меня самого был отличный момент забить, но я принял неправильное решение. Поэтому мы злые сами на себя", - рассказал нападающий "Баварии" Томас Мюллер.

Примечательно, что экс-игрок "Динамо" Драгович появился на поле лишь по замене - начиная с 62 минуты, изменив игрока "фармацевтов" Арагуиса.

Заметим, что этот результат никак не повлиял на состояние мюнхенцев в турнирной таблице, которые по-прежнему с солидным отрывом лидируют в чемпионате (+8 очков над "Лейпцигом"). "Байер" с 36 очками на 11 строчке и отстает от еврокубковой зоны на 5 пунктов.

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