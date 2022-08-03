Байден залишає за собою право удару по терористичних угрупованнях - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент США Джо Байден за потреби може провести подібну до ліквідації лідера "Аль-Каїди" операцію проти будь-якого терористичного угруповання. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає УНН.
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"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні в нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - зазначив Кірбі.
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Він також додав, що США продовжать нарощувати свої спроможності в цьому плані та зауважив, що в Афганістані і загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра "Аль-Каїди" й інших терористичних угруповань.
Кірбі сказав, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в Афганістані.
"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - сказав Байден.