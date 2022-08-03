Байден залишає за собою право удару по терористичних угрупованнях - Білий дім

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"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні в нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - зазначив Кірбі.

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Він також додав, що США продовжать нарощувати свої спроможності в цьому плані та зауважив, що в Афганістані і загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра "Аль-Каїди" й інших терористичних угруповань.

Кірбі сказав, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в Афганістані.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - сказав Байден.