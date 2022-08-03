Байден оставляет за собой право удара по террористическим группировкам - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Джо Байден при потребности может провести подобную ликвидации лидера "Аль-Каиды" операцию против любой террористической группировки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает УНН.
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Этот удар продемонстрировал, насколько серьезны у нас возможности, насколько серьезно мы готовы защищать наши интересы. Если мы снова заметим угрозу Америке с их стороны (Аль-Каиды – ред.) или любой террористической группировки, президент оставляет за собой право принять подобные меры снова", - отметил Кирби.
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Он также добавил, что США продолжат наращивать свои возможности в этом плане и отметил, что в Афганистане и в целом в этом регионе остаются представители ядра "Аль-Каиды" и других террористических группировок.
Кирби сказал, что терроризм представляет угрозу не только американцам, но и другим странам.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане.
"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, исполненного решимости убийцы", - сказал Байден.