Байден відвідає Нью-Йорк та Нью-Джерсі, аби оцінити наслідки урагану “Іда”

Деталі

Білий дім повідомив, що Байден відправиться до містечка Квінз Нью-Йорка та Манвілла, штат Нью-Джерсі. Він схвалив декларації про катастрофи для Луїзіани, а також для Нью -Йорка та Нью -Джерсі, які були затоплені, що призвели до загибелі десятків людей на північному сході.

Нью-Йорк підтвердив 17 смертей від “Іди”, чотири — у передмісті округу Вестчестер, решта — у Нью -Йорку. У штаті Нью-Джерсі зафіксовано щонайменше 27 загиблих у результаті шторму і четверо зниклих безвісти.

“Іда”, один з найпотужніших ураганів, що коли -небудь вражали узбережжя Мексиканської затоки США, зірвала руйнівний шлях руйнування та підкосила електромережу Нового Орлеана.

Доповнення

Президент США Джо Байден в п’ятницю відвідав місто Новий Орлеан (штат Луїзіана), який постраждав від урагану “Іда”, де він виступив з промовою про заходи, які американська адміністрація робить для ліквідації наслідків стихії.

Ураган “Іда”

Ураган четвертої категорії “Іда” обрушився на Луїзіану 29 серпня, незабаром він ослаб до тропічного шторму. Жертвами стихії стали щонайменше шестеро людей. Злива і поривчастий вітер після цього зберігалися в деяких районах Луїзіани і Міссісіпі. У штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида була оголошена загроза виникнення торнадо.