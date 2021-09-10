Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову: про що йшлося

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В ході цих переговорів Сі Цзіньпін заявив, що політика, яка проводиться США по відношенню до Китаю, деякий час викликала серйозні труднощі в китайсько-американських відносинах, що не відповідає фундаментальним інтересам двох народів і загальним інтересам всіх країн світу. За його словами, китайсько-американське співробітництво принесе користь обом країнам і світу, а їхня конфронтація — лиха. В результаті обидві сторони погодилися, що їхнє спілкування щодо китайсько-американських відносин і основних міжнародних питань дуже важливе, і домовилися продовжувати підтримувати регулярні контакти.

Крім того, глави КНР і США обговорили проблему зміни клімату, профілактику епідемій і боротьбу з ними, відновлення економіки, а також основні міжнародні та регіональні питання.

У пресслужбі Білого дому в свою чергу заявили, що глави держав обговорили питання, в яких їхні інтереси збігаються і в яких розходяться, але при цьому погодилися відкрито і прямо займатися обома комплексами питань. “Обидва лідери обговорили відповідальність обох країн за забезпечення того, щоб конкуренція не переростала у конфлікт”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

У липні у Китаї пройшли переговори представників зовнішньополітичних відомств США та КНР, однак, на думку експертів Bloomberg, тоді вони тільки підкреслили розбіжності між країнами. За словами заступника голови китайського МЗС Се Фен, відносини США і КНР “зайшли у глухий кут і стикаються з серйозними труднощами”. Представники МЗС обговорювали “дії США, які порушують міжнародне право” і санкції проти китайських чиновників і державних структур.

Після переговорів у Держдепартаменті заявили, що США приймають жорстку конкуренцію між двома країнами, мають намір і далі зміцнювати власну конкурентоспроможність, але “не прагнуть до конфлікту з КНР”.

Відносини між двома країнами залишаються напруженими ще з періоду президентства Дональда Трампа. Тоді Вашингтон ввів декілька пакетів торгових санкцій проти Китаю, а також прийняв обмеження щодо Huawei і ряду інших технологічних компаній Китаю. Крім цього, санкції США неодноразово вводили проти чиновників і урядових структур КНР.

У грудні минулого року британський Центр економічних і ділових досліджень (CEBR) передбачив, що Китай обжене США і стане найбільшою економікою світу на п’ять років раніше, ніж передбачалося раніше — в 2028 році.