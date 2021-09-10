Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор: о чем шла речь

Детали

В ходе этих переговоров Си Цзиньпин заявил, что политика, проводимая США в отношении Китая, некоторое время вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира. По его словам, китайско-американское сотрудничество принесет пользу обеим странам и миру, а их конфронтация — бедствия. В итоге обе стороны согласились, что их общение по китайско-американским отношениям и основным международным вопросам очень важно, и договорились продолжать поддерживать регулярные контакты.

Кроме того, главы КНР и США обсудили проблему изменения климата, профилактику эпидемий и борьбу с ними, восстановление экономики, а также основные международные и региональные вопросы.

В пресс-службе Белого дома в свою очередь заявили, что главы государств обсудили вопросы, в которых их интересы совпадают и в которых расходятся, но при этом согласились открыто и прямо заниматься обоими комплексами вопросов. “Оба лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт”, — говорится в сообщении.

Контекст

В июле в Китае прошли переговоры представителей внешнеполитических ведомств США и КНР, однако, по мнению экспертов Bloomberg, тогда они только подчеркнули разногласия между странами. По словам замглавы китайского МИДа Се Фэн, отношения США и КНР “зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями”. Представители МИДа обсуждали “нарушающие международное право действия США” и санкции против китайских чиновников и государственных структур.

После переговоров в Госдепартаменте заявили, что США принимают жесткую конкуренцию между двумя странами, намерены и дальше укреплять собственную конкурентоспособность, но “не стремятся к конфликту с КНР”.

Отношения между двумя странами остаются напряженными еще с периода президентства Дональде Трампе. Тогда Вашингтон ввел несколько пакетов торговых санкций против Китая, а также принял ограничения в отношении Huawei и ряда других технологических компаний Китая. Помимо этого, санкции США неоднократно вводили против чиновников и правительственных структур КНР.

В декабре прошлого года британский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) предсказал, что Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира на пять лет раньше, чем предполагалось ранее — в 2028 году.