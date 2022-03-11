Байден сьогодні запропонує розірвати з Росією "нормальні торговельні відносини" - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент США Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом з G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу "найбільшого сприяння" для Росії, що називається постійними нормальними торговими відносинами в США, повідомляють CNN джерела, знайомі з цим кроком, пише УНН.
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Для цього потрібен акт Конгресу США.
Очікується, що кожна країна впровадить цей захід на основі своїх національних процесів. Джерела відзначили зусилля Конгресу США щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин з РФ.
Байден оголосить про це в п'ятницю, а потім, як очікується, Конгрес США представить закон.
Доповнення
Захід послідовно вводить санкції проти РФ за її вторгення в Україну.
8 березня Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу зокрема.