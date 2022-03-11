Байден сегодня предложит разорвать с Россией "нормальные торговые отношения" - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент США Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским Союзом потребуют отменить статус "наибольшего благоприятствования" для России, что называется постоянными нормальными торговыми отношениями в США, сообщают CNN источники, знакомые с этим шагом, пишет УНН.
Детали
Для этого требуется акт Конгресса США.
Ожидается, что каждая страна будет осуществлять эту меру на основе своих собственных национальных процессов. Источники отметили попытки Конгресса США отменить постоянные нормальные торговые отношения для России.
Байден сделает заявление в пятницу, а Конгресс США, как ожидается, представит закон.
Дополнение
Запад последовательно вводит санкции против РФ за ее вторжение в Украину.
8 марта Соединенные Штаты объявили о запрете на любой импорт российской нефти, газа в частности.