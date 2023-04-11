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Байден схвалив припинення надзвичайного стану в США через коронавірус

Байден схвалив припинення надзвичайного стану в США через коронавірус

Київ • УНН

 • 1441477 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент США Джо Байден у понеділок підписав резолюцію про офіційне припинення загальнонаціонального надзвичайного стану через коронавірус, введеного колишнім президентом країни Дональдом Трампом у березні 2020 року. Про це інформує УНН, посилаючись на The Washington Post.

Деталі

У січні 2023 року Байден заявив Конгресу, що він припинить надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я в травні. При цьому республіканці в Палаті представників ухвалили закон про припинення національного надзвичайного стану відповідно до Закону про перегляд Конгресу, що дозволяє скасовувати правила федеральних агентств простою більшістю голосів. Демократи Палати представників переважною більшістю проголосували проти.

Напередодні голосування в Сенаті в березні лідер сенатської більшості Чарльз Е. Шумер сказав колегам, що Байден не накладе вето на цей захід, розповів високопоставлене джерело в Сенаті від Демократичної партії. Він пройшов цю палату 68-23 у значною мірою символічному голосуванні.

Зазначається, що коли надзвичайні ситуації, пов’язані з пандемією, закінчаться, громадяни втратять страхування "Medicaid". П’ять штатів вже почали вилучати людей із розширених списків "Medicaid" 1 квітня, щоб виключити бенефіціарів, які більше не відповідають вимогам "Medicaid" або не надали доказів, що вони все ще заслуговують на покриття витрат на лікування. Майже всі інші штати почнуть виключати людей зі списків з травня по липень.

Нагадаємо

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19, заявивши, що до того часу, поки це не сталося, всі гіпотези залишаються на столі, через понад три роки після першої появи вірусу.

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