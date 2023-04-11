Байден одобрил прекращение чрезвычайного положения в США из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник подписал резолюцию об официальном прекращении общенационального чрезвычайного положения из-за коронавируса, введенного бывшим президентом страны Дональдом Трампом в марте 2020 года. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The Washington Post.
Детали
В январе 2023 года Байден заявил Конгрессу, что он прекратит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мае. При этом республиканцы в Палате представителей приняли закон о прекращении национального чрезвычайного положения в соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, который позволяет отменять правила федеральных агентств простым большинством голосов. Демократы Палаты представителей подавляющим большинством проголосовали против.
Накануне голосования в Сенате в марте лидер сенатского большинства Чарльз Э. Шумер сказал коллегам, что Байден не наложит вето на эту меру, рассказал высокопоставленный источник в Сенате от Демократической партии. Он прошел эту палату 68-23 в значительной степени символическом голосовании.
Отмечается, что когда чрезвычайные ситуации, связанные с пандемией, закончатся, граждане потеряют страхование "Medicaid". Пять штатов уже начали исключать людей из расширенных списков "Medicaid" 1 апреля, чтобы исключить бенефициаров, которые больше не соответствуют требованиям "Medicaid" или не предоставили доказательств, что они все еще заслуживают покрытия расходов на лечение. Почти все остальные штаты начнут исключать людей из списков с мая по июль.
Напомним
Глава Всемирной организации здравоохранения призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19, заявив, что до тех пор, пока это не произошло, все гипотезы остаются на столе, спустя более трех лет после первого появления вируса.