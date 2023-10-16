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Байден скасував візит до Колорадо за кілька годин до вильоту: названо причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відклав поїздку до Колорадо в понеділок, 16 жовтня, за кілька годин до свого запланованого відльоту. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію Ассошіе́йтед Прес.

Байден скасував візит до Колорадо за кілька годин до вильоту: названо причину

Деталі

Президент Джо Байден відклав поїздку до Колорадо, а також можливість продемонструвати свої економічні досягнення під час передвиборчої кампанії в понеділок, щоб залишитися у Вашингтоні і зосередитися на темі зростаючого конфлікту на Близькому Сході, пише Apnews.

Президент Джо Байден скасовує поїздку до Колорадо для «зустрічей з питань національної безпеки», — повідомили cьогодні журналістам у Білому домі.

Цитата

"Поїздка президента в Колорадо відкладається, і її буде перенесено. Президент залишиться в Білому домі для участі в нарадах з національної безпеки", - заявив офіційний представник Білого дому в понеділок.

Згідно нового плану дій, президент Байден проведе низку зустрічей високого рівня, звертаючись до теми надання допомоги Ізраїлю та проблем гуманітарних потреб у Газі.

Раніше очікувалося, що поїздка Байдена у Колорадо приверне увагу до низки важливих для США тем, серед яких тема інвестицій в чисту енергію, реалізацію Закону про зниження інфляції, а також теми клімату, податків та охорони здоров’я.

УНН також повідомляв, що Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 16 жовтня повернувся до Ізраїлю, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху для обговорення ситуації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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