Байден скасував візит до Колорадо за кілька годин до вильоту: названо причину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відклав поїздку до Колорадо в понеділок, 16 жовтня, за кілька годин до свого запланованого відльоту. Про це повідомляє УНН, посилаючись на публікацію Ассошіе́йтед Прес.
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Президент Джо Байден відклав поїздку до Колорадо, а також можливість продемонструвати свої економічні досягнення під час передвиборчої кампанії в понеділок, щоб залишитися у Вашингтоні і зосередитися на темі зростаючого конфлікту на Близькому Сході, пише Apnews.
Президент Джо Байден скасовує поїздку до Колорадо для «зустрічей з питань національної безпеки», — повідомили cьогодні журналістам у Білому домі.
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"Поїздка президента в Колорадо відкладається, і її буде перенесено. Президент залишиться в Білому домі для участі в нарадах з національної безпеки", - заявив офіційний представник Білого дому в понеділок.
Згідно нового плану дій, президент Байден проведе низку зустрічей високого рівня, звертаючись до теми надання допомоги Ізраїлю та проблем гуманітарних потреб у Газі.
Раніше очікувалося, що поїздка Байдена у Колорадо приверне увагу до низки важливих для США тем, серед яких тема інвестицій в чисту енергію, реалізацію Закону про зниження інфляції, а також теми клімату, податків та охорони здоров’я.
УНН також повідомляв, що Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 16 жовтня повернувся до Ізраїлю, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху для обговорення ситуації ізраїльсько-палестинського конфлікту.