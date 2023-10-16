Байден отменил визит в Колорадо за несколько часов до вылета: названа причина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент США Джо Байден отложил поездку в Колорадо в понедельник, 16 октября, за несколько часов до своего запланированного отлета. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на публикацию Ассошиэйтед Пресс.
Детали
Президент Джо Байден отложил поездку в Колорадо, а также возможность продемонстрировать свои экономические достижения во время предвыборной кампании в понедельник, чтобы остаться в Вашингтоне и сосредоточиться на теме растущего конфликта на Ближнем Востоке, пишет Apnews.
Президент Джо Байден отменяет поездку в Колорадо для «встреч по вопросам национальной безопасности», - сообщили сегодня журналистам в Белом доме.
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"Поездка президента в Колорадо откладывается, и она будет перенесена. Президент останется в Белом доме для участия в совещаниях по национальной безопасности", - заявил официальный представитель Белого дома в понедельник.
Согласно новому плану действий, президент Байден проведет ряд встреч высокого уровня, обращаясь к теме оказания помощи Израилю и проблемам гуманитарных потребностей в Газе.
Ранее ожидалось, что поездка Байдена в Колорадо привлечет внимание к ряду важных для США тем, среди которых тема инвестиций в чистую энергию, реализацию Закона о снижении инфляции, а также темы климата, налогов и здравоохранения.
УНН также сообщал, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник 16 октября вернулся в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Беньямином Нетаньяху для обсуждения ситуации израильско-палестинского конфликта.