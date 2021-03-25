Байден проведе свою першу пресконференцію на посаді президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Джо Байден проведе свою першу офіційну пресконференцію у четвер, 25 березня, з моменту вступу на посаду. Про це повідомив телеканал CNN, пише УНН.
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Зазначається, що захід відбудеться на 65 день президентства Джо Байдена, хоча зазвичай американські лідери скликали пресконференції в перші 40 днів перебування на посаді.
Байден очікує, що спілкуватиметься з пресою на тему пандемії, міграційної кризи та виведення військ з Афганістану.
Цитата
“Це можливість для нього поговорити з американським народом <...> безпосередньо через всіх вас. І тому я думаю, що він думає про те, що він хоче сказати, що він хоче донести, і, знаєте, з нетерпінням чекає можливості поспілкуватися з вільною пресою”, — каже прессекретар Байдена Джен Псакі.
Додатково
Глава Пентагону заявив, що Байден не прийняв рішення про терміни виведення військ з Афганістану. Трамп розкритикував обрану Байденом кандидатуру віце-президента США.