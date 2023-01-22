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Байден призначить Джеффа Зієнтса головою адміністрації - Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент США Джо Байден призначить головою своєї адміністрації Джеффа Зієнтса, колишнього координатора Білого дому з політики щодо пандемії, повідомила в неділю газета Washington Post з посиланням на чотирьох людей, знайомих із рішенням, пише УНН.

Байден призначить Джеффа Зієнтса головою адміністрації - Washington Post

Деталі

Рон Клейн, нинішній глава адміністрації Байдена, планує залишити свою посаду найближчими тижнями, повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

Зієнтс обіймав посаду координатора Білого дому по COVID з початку роботи адміністрації Байдена на початку 2021 року до квітня минулого року. Йому приписують нагляд та реалізацію зусиль Байдена щодо вакцинації американців, але він також зіткнувся з критикою за те, що адміністрація заздалегідь не зробила достатньо для збільшення можливостей тестування.

Зієнтс працював радником з економічних питань в адміністрації президента Барака Обами, в якій Байден обіймав посаду віце-президента.

Додамо

Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо адміністрації та ділових операцій сина президента. Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив спеціального радника для розслідування поводження із секретними документами, знайденими в особистому офісі Байдена та в будинку в Вілмінгтоні, штат Делавер. І Байден готується подати заявку на переобрання 2024 року.

У міру того, як Байден нарощує свою політичну активність, деякі демократи заявили, що очікують зміни структури ролі глави адміністрації.

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