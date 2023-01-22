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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Байден назначит Джеффа Зиентса главой администрации - Washington Post

Киев • УНН

 • 1166605 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент США Джо Байден назначит главой своей администрации Джеффа Зиентса, бывшего координатора Белого дома по политике в отношении пандемии, сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на четырех людей, знакомых с решением, пишет УНН.

Байден назначит Джеффа Зиентса главой администрации - Washington Post

Детали

Рон Клейн, нынешний глава администрации Байдена, планирует покинуть свой пост в ближайшие недели, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.

Зиентс занимал должность координатора Белого дома по COVID с начала работы администрации Байдена в начале 2021 года до апреля прошлого года. Ему приписывают надзор и реализацию усилий Байдена по вакцинации американцев, но он также столкнулся с критикой за то, что администрация заранее не сделала достаточно для увеличения возможностей тестирования.

Зиентс работал советником по экономическим вопросам в администрации президента Барака Обамы, в которой Байден занимал должность вице-президента.

Добавим

Байден вступает в новый и сложный период своего президентства: республиканцы уже начали серию расследований в отношении администрации и деловых операций сына президента. Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил специального советника для расследования обращения с секретными документами, найденными в личном офисе Байдена и в доме в Уилмингтоне, штат Делавэр. И Байден готовится подать заявку на переизбрание в 2024 году.

По мере того, как Байден наращивает свою политическую активность, некоторые демократы заявили, что ожидают изменения структуры роли главы администрации.

Украинские Национальные Новости

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