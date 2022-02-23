Байден повідомив про запровадження санкцій проти оператора "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент США Джо Байден офіційно заявив про введення санкцій проти оператора трубопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН.
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“Вчора, після тісних консультацій між нашими двома урядами, Німеччина оголосила, що припинить сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG і її корпоративних посадових осіб", — заявив Байден.
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Він додав, що ці кроки є ще частиною початкового плану санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.
"Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу і перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісну співпрацю і незмінну прихильність притягнення Росії до відповідальності за її дії", — додав він.
Додамо
Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і " ДНР " на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".