Байден повідомив про запровадження санкцій проти оператора "Північного потоку-2"

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 12234 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 32997 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 41831 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 77939 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 140561 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161946 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209764 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199522 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186656 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157715 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 70558 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 64191 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 67303 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 64921 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 56351 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 56351 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 40693 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 223705 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 348158 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 605420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69063 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108934 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 135518 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157467 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170387 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Байден повідомив про запровадження санкцій проти оператора "Північного потоку-2"

Байден повідомив про запровадження санкцій проти оператора "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 114033 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент США Джо Байден офіційно заявив про введення санкцій проти оператора трубопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Вчора, після тісних консультацій між нашими двома урядами, Німеччина оголосила, що припинить сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти Nord Stream 2 AG і її корпоративних посадових осіб", — заявив Байден.

Деталі

Він додав, що ці кроки є ще частиною початкового плану санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

"Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу і перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісну співпрацю і незмінну прихильність притягнення Росії до відповідальності за її дії", — додав він.

Додамо

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і " ДНР " на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07