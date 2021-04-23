Байден планує майже вдвоє підвищити податок для багатих

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За словами співрозмовників агентства, Байден хоче підвищити податок з метою покрити більшу частину соціальних видатків, які спрямовані на усунення нерівності. Зараз податкова ставка для американців з річним доходом в розмірі 1 млн доларів і більше становить 20%.

Як зазначає Bloomberg, для тих, хто заробляє не менше 1 млн доларів, нова максимальна ставка в поєднанні з існуючим прибутковим податком на інвестиційний дохід означає, що ставки федерального податку для багатих інвесторів можуть досягати 43,4%.

За словами співрозмовників агентства, податок на дохід від інвестицій в розмірі 3,8%, який фінансує програми в рамках реформи охорони здоров’я Obamacare, буде збережений, що призведе до підвищення ставки податку на прибутковість фінансових активів вище, ніж ставки на деякі доходи від заробітної плати.

Доповнення

Пропозиція Байдена, як пише агентство, може скасувати давнє положення податкового кодексу, згідно з яким податок на прибуток з інвестицій нижче, ніж з робочої сили. Bloomberg нагадав, що раніше президент США виступав за зрівняння ставок податку на приріст капіталу і прибуткового податку для багатих людей, вказуючи таким чином на несправедливість того, що багато хто з них платять нижчі ставки, ніж працівники середнього класу.