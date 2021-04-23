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Байден планирует почти вдвое повысить налог для богатых

Байден планирует почти вдвое повысить налог для богатых

Киев  •  УНН

 • 17599 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, Байден хочет повысить налог с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства. Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере 1 млн долларов и более составляет 20%.

Как отмечает Bloomberg, для тех, кто зарабатывает не менее 1 млн долларов, новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.

По словам собеседников агентства, налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен, что приведет к повышению ставки налога на доходность финансовых активов выше, чем ставки на некоторые доходы от заработной платы.

Дополнение

Предложение Байдена, как пишет агентство, может отменить давнее положение налогового кодекса, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы. Bloomberg напомнил, что ранее президент США выступал за уравнивание ставок налога на прирост капитала и подоходного налога для богатых людей, указывая таким образом на несправедливость того, что многие из них платят более низкие ставки, чем работники среднего класса.

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