Байден не вибачатиметься за атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент США Джо Байден не вибачатиметься за ядерне бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами у 1945 році, коли він візьме участь у саміті G7, заявив у четвер радник із національної безпеки Джейк Салліван, пише УНН.
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«Президент не робитиме заяви у Меморіальному парку миру. Він братиме участь разом з іншими лідерами G7 у покладанні вінків та у кількох інших заходах», — сказав Салліван на борту літака, на якому Байден прибув на саміт.
На пряме запитання про можливі вибачення Салліван відповів категоричним «ні». Він додав, що це не є двосторонній момент між США та Японією.
«Це він, як один з лідерів G7, прийшов віддати шану і повагу як історії, так і прем'єр-міністру Кісіді», — сказав радник.
Довідка
Атомна бомба, скинута ВПС США 6 серпня 1945 року, зруйнувала місто, внаслідок чого загинуло близько 70 000 людей відразу і ще від 70 000 до 80 000 наступні місяці.
Друга бомба була скинута на Нагасакі за три дні. Бомби були першим застосуванням ядерної зброї, і з того часу ядерна зброя не застосовувалася.
Японія беззастережно капітулювала після бомбардування Нагасакі, поклавши край Другій світовій війні.
Байден є другим президентом США, який відвідав Хіросіму після візиту Барака Обами у травні 2016 року. Під час свого візиту Обама зустрівся з тими, хто вижив після бомбардувань і закликав до миру без ядерної зброї.
Загроза росії застосувати ядерну зброю у війні з Україною надала додаткового символізму проведенню саміту G7 у Хіросімі.