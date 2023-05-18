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Байден не вибачатиметься за атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році

Байден не вибачатиметься за атомне бомбардування Хіросіми в 1945 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент США Джо Байден не вибачатиметься за ядерне бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами у 1945 році, коли він візьме участь у саміті G7, заявив у четвер радник із національної безпеки Джейк Салліван, пише УНН.

Цитата

«Президент не робитиме заяви у Меморіальному парку миру. Він братиме участь разом з іншими лідерами G7 у покладанні вінків та у кількох інших заходах», — сказав Салліван на борту літака, на якому Байден прибув на саміт.

На пряме запитання про можливі вибачення Салліван відповів категоричним «ні». Він додав, що це не є двосторонній момент між США та Японією.

«Це він, як один з лідерів G7, прийшов віддати шану і повагу як історії, так і прем'єр-міністру Кісіді», — сказав радник.

Довідка

Атомна бомба, скинута ВПС США 6 серпня 1945 року, зруйнувала місто, внаслідок чого загинуло близько 70 000 людей відразу і ще від 70 000 до 80 000 наступні місяці.

Друга бомба була скинута на Нагасакі за три дні. Бомби були першим застосуванням ядерної зброї, і з того часу ядерна зброя не застосовувалася.

Японія беззастережно капітулювала після бомбардування Нагасакі, поклавши край Другій світовій війні.

Байден є другим президентом США, який відвідав Хіросіму після візиту Барака Обами у травні 2016 року. Під час свого візиту Обама зустрівся з тими, хто вижив після бомбардувань і закликав до миру без ядерної зброї.

Загроза росії застосувати ядерну зброю у війні з Україною надала додаткового символізму проведенню саміту G7 у Хіросімі.

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