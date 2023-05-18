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Байден не будет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году

Байден не будет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году

Киев • УНН

 • 858382 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент США Джо Байден не будет извиняться за ядерную бомбардировку Хиросимы Соединенными Штатами в 1945 году, когда он примет участие в саммите G7, заявил в четверг советник по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН.

Цитата

«Президент не будет делать заявления в Мемориальном парке мира. Он будет участвовать вместе с другими лидерами G7 в возложении венков и в нескольких других мероприятиях», — сказал Салливан на борту самолета, на котором Байден прибыл на саммит.

На прямой вопрос о возможных извинениях Салливан ответил категорическим «нет». Он добавил, что это не двусторонний момент между США и Японией.

«Это он, как один из лидеров G7, пришел отдать дань уважения и уважения как истории, так и премьер-министру Кисиде», — сказал советник.

Справка

Атомная бомба, сброшенная ВВС США 6 августа 1945 года, разрушила город, в результате чего погибло около 70 000 человек сразу и еще от 70 000 до 80 000 в последующие месяцы.

Вторая бомба была сброшена на Нагасаки через три дня. Бомбы были первым применением ядерного оружия, и с тех пор ядерное оружие не применялось.

Япония безоговорочно капитулировала после бомбардировки Нагасаки, положив конец Второй мировой войне.

Байден является вторым президентом США, посетившим Хиросиму после визита Барака Обамы в мае 2016 года. Во время своего визита Обама встретился с выжившими после бомбардировок и призвал к миру без ядерного оружия.

Угроза россии применить ядерное оружие в войне с Украиной придала дополнительный символизм проведению саммита G7 в Хиросиме.

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