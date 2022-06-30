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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Байден анонсував додаткову безпекову допомогу Україні на 800 мільйонів доларів

Байден анонсував додаткову безпекову допомогу Україні на 800 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 93907 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував надання Україні додаткової безпекової допомоги на 800 мільйонів доларів. Про це він заявив журналістам за підсумками саміту НАТО в Мадриді, пише УНН.

Цитата

"У найближчі кілька днів ми маємо намір оголосити про більш ніж 800 мільйонів доларів, включаючи нову передову... систему ППО для України, більше артилерії та боєприпасів, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси для ракетної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, та більше HIMARS, що будуть з інших країн, також", - сказав Байден.

Доповнення

У Пентагоні днями заявили, що США готові надати Україні додаткове озброєння нового зразка.

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