Байден анонсував додаткову безпекову допомогу Україні на 800 мільйонів доларів

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"У найближчі кілька днів ми маємо намір оголосити про більш ніж 800 мільйонів доларів, включаючи нову передову... систему ППО для України, більше артилерії та боєприпасів, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси для ракетної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, та більше HIMARS, що будуть з інших країн, також", - сказав Байден.

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У Пентагоні днями заявили, що США готові надати Україні додаткове озброєння нового зразка.