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Бавовна не спить: поблизу мису Тарханкут спрацювало ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. В окупованому Криму, поблизу мису Тарханкут, спрацювала ППО. Про це повідомляють соцмережі з посиланням на очевидців події, зокрема підтвердив роботу ППО і нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, пише УНН.

Бавовна не спить: поблизу мису Тарханкут спрацювало ППО

Цитата

"В Чорноморському районі Криму, там де Тарханкут, спрацювала ППО. А я вам хочу нагадати, що Одеська область неодноразово обстрілювалася системами, які розташовували на Тарханкуті", - повідомив чиновник.

Деталі

Проросійські Telegram-канали пишуть, що ППО спрацювала два рази.

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