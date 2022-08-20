Бавовна не спить: поблизу мису Тарханкут спрацювало ППО

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"В Чорноморському районі Криму, там де Тарханкут, спрацювала ППО. А я вам хочу нагадати, що Одеська область неодноразово обстрілювалася системами, які розташовували на Тарханкуті", - повідомив чиновник.

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Проросійські Telegram-канали пишуть, що ППО спрацювала два рази.