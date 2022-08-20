Бавовна не спит: вблизи мыса Тарханкут сработало ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В оккупированном Крыму, вблизи мыса Тарханкут, сработало ПВО. Об этом сообщают соцсети со ссылкой на очевидцев происшествия, в частности, подтвердил работу ПВО и нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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"В Черноморском районе Крыма, там где Тарханкут, сработало ПВО. А я вам хочу напомнить, что Одесская область неоднократно обстреливалась системами, которые располагаются на Тарханкуте", - сообщил чиновник.
Детали
Пророссийские Telegram-каналы пишут, что ПВО сработало два раза.