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Бавовна не спит: вблизи мыса Тарханкут сработало ПВО

Киев • УНН

 • 263450 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В оккупированном Крыму, вблизи мыса Тарханкут, сработало ПВО. Об этом сообщают соцсети со ссылкой на очевидцев происшествия, в частности, подтвердил работу ПВО и нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Бавовна не спит: вблизи мыса Тарханкут сработало ПВО

Цитата

"В Черноморском районе Крыма, там где Тарханкут, сработало ПВО. А я вам хочу напомнить, что Одесская область неоднократно обстреливалась системами, которые располагаются на Тарханкуте", - сообщил чиновник.

Детали

Пророссийские Telegram-каналы пишут, что ПВО сработало два раза.

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