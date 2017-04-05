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"Баварія" зазнала другої поразки в сезоні Бундесліги

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Лідер німецької Бундесліги мюнхенська “Баварія” у 27 турі чемпіонату в гостях мінімально програв “Хоффенхайму” (0:1), інформує УНН з посиланням на сайт “Баварії”.

“Хоффенхайм” в першому таймі нав’язав “Баварії” справжню боротьбу на високих швидкостях. На 21-й хвилині Андрій Крамаріч чудовим дальнім ударом вивів свою команду вперед. У другому таймі “баварці” в буквальному сенсі слова до останніх хвилин тримали в облозі ворота господарів поля, але зрівняти рахунок так і не змогли. Одним із головних героїв баталії став голкіпер переможців Олівер Бауманн.

“Мої вітання „Хоффенхайму“. Ми були трохи здивовані їх стилем гри і не кращим чином діяли в обороні. У першому таймі ми грали погано, у другому значно краще, були більш агресивними. У нас були шанси зрівняти рахунок. Але іноді бувають дні, коли забити так і не вдається”, — розповів наставник мюнхенців Карло Анчелотті.

Примітно, що для захисника Матса Хуммельс матч проти “Хоффенхайма” став 250-м проведеним у Бундеслізі.

Відзначається, що незважаючи на поразку, мюнхенці продовжують лідирувати в Бундеслізі з солідним відривом. Сьогодні “Лейпциг” у разі перемоги над “Майнцем” зможе скоротити своє відставання лише до 10 очок.

Додамо також, єдиний матч у нинішньому сезоні “Баварія” програвала “Борусії” Д (0:1).

 

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