"Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги

“Хоффенхайм” в первом тайме навязал “Баварии” настоящую борьбу на высоких скоростях. На 21-й минуте Андрей Крамарич замечательным дальним ударом вывел свою команду вперед. Во втором тайме “баварцы” в буквальном смысле слова до последних минут осаждали ворота хозяев поля, но сравнять счет так и не смогли. Одним из главных героев баталии стал голкипер победителей Оливер Бауманн.

“Мои поздравления” Хоффенхайма". Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были более агрессивными. У нас были шансы сравнять счет. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удается“, — рассказал наставник мюнхенцев Карло Анчелотти.

Примечательно, что для защитника Матса Хуммельс матч против “Хоффенхайма” стал 250-м проведенным в Бундеслиге.

Отмечается, что несмотря на поражение, мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге с солидным отрывом. Сегодня “Лейпциг” в случае победы над “Майнц” сможет сократить свое отставание лишь до 10 очков.

Добавим также, единственный матч в нынешнем сезоне “Бавария” проигрывала “Боруссии” Д (0: 1).