"Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157039 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116692 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116635 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112623 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104303 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107091 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103586 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153760 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги

"Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги

Киев  •  УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Лидер немецкой Бундеслиги мюнхенская “Бавария” в 27 туре чемпионата в гостях минимально проигравшего “Хоффенхайма” (0: 1), информирует УНН со ссылкой на сайт “Баварии”.

“Хоффенхайм” в первом тайме навязал “Баварии” настоящую борьбу на высоких скоростях. На 21-й минуте Андрей Крамарич замечательным дальним ударом вывел свою команду вперед. Во втором тайме “баварцы” в буквальном смысле слова до последних минут осаждали ворота хозяев поля, но сравнять счет так и не смогли. Одним из главных героев баталии стал голкипер победителей Оливер Бауманн.

“Мои поздравления” Хоффенхайма". Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были более агрессивными. У нас были шансы сравнять счет. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удается“, — рассказал наставник мюнхенцев Карло Анчелотти.

Примечательно, что для защитника Матса Хуммельс матч против “Хоффенхайма” стал 250-м проведенным в Бундеслиге.

Отмечается, что несмотря на поражение, мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге с солидным отрывом. Сегодня “Лейпциг” в случае победы над “Майнц” сможет сократить свое отставание лишь до 10 очков.

Добавим также, единственный матч в нынешнем сезоне “Бавария” проигрывала “Боруссии” Д (0: 1).

 

Украинские Национальные Новости

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