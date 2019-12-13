"Баварія" встановила рекорд групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. "Баварія" перемогла у всіх шести матчах та встановила рекорд в історії групових циклів Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців та Opta.
Забивши 24 м'ячі і пропустивши всього п'ять, німецький гранд провів кращий груповий етап за всю історію Ліги чемпіонів. Раніше жодна команда не проводила груповий етап з кращою різницею забитих і пропущених голів (+19).
"Для нас це історичне досягнення. Ми хочемо не тільки бити рекорди, але в першу чергу перемагати в матчах. Те, що нам вдалося на груповому етапі обіграти всі команди як вдома, так і на виїзді, просто фантастика", - заявив капітан Мануель Нойер.
Як повідомлялося, "Баварія" попри гарантоване перше місце не захотіла зупинятися на досягнутому і в підсумку в останньому матчі групи обіграли "Тоттенхем" з рахунком 3:1.